Lavoro Biscaro | Impegno su formazione giovani geometri per nuove sfide mercato

Un rappresentante del settore ha sottolineato che il mercato del lavoro richiede professionisti formati per affrontare le sfide derivanti dall’intelligenza artificiale, dal Building Information Modeling e dall’uso di strumentazioni come droni e laser scanner. La formazione dei giovani geometri è al centro di questa attenzione, con l’obiettivo di prepararli alle nuove tecnologie e alle esigenze del mercato.

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - “Il mercato richiede professionisti altamente qualificati che possano affrontare le sfide dell'intelligenza artificiale, il Bim (Building Information Modeling) e l'utilizzo di strumentazioni avanzate come droni e laser scanner. Per raggiungere questo obiettivo bisogna formarsi in modo tale da avere poi maggiori possibilità di successo nel mercato e più ampie prospettive di reddito. Tutto ciò porta anche a una sostenibilità maggiore, non solo a livello numerico ma anche a livello reddituale, della nostra categoria. Quella dei geometri è una categoria forte, solida, che ha visto negli ultimi anni un incremento a due cifre dei propri redditi e fatturati".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lavoro, Biscaro: "Impegno su formazione giovani geometri per nuove sfide mercato" Notizie correlate Leggi anche: Philip Morris Italia rafforza impegno su giovani talenti e su formazione con Future in progress Leggi anche: Consiglio nazionale geometri e Rete Cat, protocollo per allineare formazione tecnica a lavoro