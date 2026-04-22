Lavoro Biscaro | Impegno su formazione giovani geometri per nuove sfide mercato

Da iltempo.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante del settore ha sottolineato che il mercato del lavoro richiede professionisti formati per affrontare le sfide derivanti dall’intelligenza artificiale, dal Building Information Modeling e dall’uso di strumentazioni come droni e laser scanner. La formazione dei giovani geometri è al centro di questa attenzione, con l’obiettivo di prepararli alle nuove tecnologie e alle esigenze del mercato.

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - “Il mercato richiede professionisti altamente qualificati che possano affrontare le sfide dell'intelligenza artificiale, il Bim (Building Information Modeling) e l'utilizzo di strumentazioni avanzate come droni e laser scanner. Per raggiungere questo obiettivo bisogna formarsi in modo tale da avere poi maggiori possibilità di successo nel mercato e più ampie prospettive di reddito. Tutto ciò porta anche a una sostenibilità maggiore, non solo a livello numerico ma anche a livello reddituale, della nostra categoria. Quella dei geometri è una categoria forte, solida, che ha visto negli ultimi anni un incremento a due cifre dei propri redditi e fatturati".🔗 Leggi su Iltempo.it

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