Philip Morris Italia rafforza impegno su giovani talenti e su formazione con Future in progress

Philip Morris Italia ha annunciato un nuovo progetto chiamato Future in Progress, dedicato a sostenere i giovani talenti e promuovere programmi di formazione. L'azienda si impegna a investire nelle competenze, con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e contribuire alla creazione di occupazione qualificata in Italia. La presentazione del progetto è avvenuta a Roma.

Roma, 6 mar. (AdnkronosLabitalia) - Investire nelle competenze e accompagnare i giovani nel mondo del lavoro, contribuendo allo sviluppo di occupazione qualificata in Italia. Con questo obiettivo Philip Morris International dà il via a Future in progress, un percorso di crescita professionale rivolto a studenti universitari, neolaureati e giovani professionisti all'inizio della propria carriera. L'iniziativa fa parte della strategia dell'azienda di attrarre e sviluppare nuovi talenti in un contesto di forte trasformazione industriale e tecnologica, offrendo opportunità di formazione strutturata e percorsi professionali sia in Italia che all'estero.