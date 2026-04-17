Il Consiglio nazionale dei geometri e la Rete nazionale degli istituti tecnici tecnologici a indirizzo CAT hanno firmato un accordo per migliorare la connessione tra formazione tecnica e attività professionale. L'intesa mira ad allineare meglio i programmi di studio alle esigenze del mercato del lavoro, rafforzando la collaborazione tra istituti e professionisti del settore. L'operazione coinvolge anche la definizione di percorsi formativi più coerenti con le competenze richieste.

Roma, 17 apr. (AdnkronosLabitalia) - Il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati (Cngegl) e la Rete nazionale degli istituti tecnici tecnologici a indirizzo cat hanno firmato un'intesa per rafforzare il legame tra istruzione tecnica e professione. L'accordo è stato sottoscritto a Roma, dal presidente Cngegl Paolo Biscaro e dalla dirigente scolastica dell'Istituto capofila Leopoldo Pirelli di Roma, Cinzia Di Palo, alla presenza del presidente di Cassa geometri Diego Buono. Al centro dell'intesa c'è la necessità condivisa di adeguare le conoscenze degli studenti alle trasformazioni in atto nel settore delle costruzioni: dalla digitalizzazione al Bim, dal rilievo fotogrammetrico con droni all'efficienza energetica, fino alla transizione ecologica e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Consiglio nazionale geometri e Rete Cat, protocollo per allineare formazione tecnica a lavoro

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