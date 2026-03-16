Chiude per una notte il tratto dell' autostrada A14 tra Chieti e Francavilla

Stasera, il tratto dell'autostrada A14 tra Pescara OvestChieti e Pescara SudFrancavilla sarà chiuso per alcune ore. La chiusura riguarda la sezione compresa tra Chieti e Francavilla, sulla carreggiata verso Bari. La decisione è stata presa per consentire lavori di manutenzione programmata. La chiusura durerà tutta la notte, con riapertura prevista nelle prime ore del mattino.

L'intervento il 18 marzo per consentire attività nell'ambito dei lavori di ammodernamento delle gallerie "Immacolata" e "Vaccari" Chiude per una notte il tratto dell'autostrada A14 Bologna Taranto compreso tra Pescara OvestChieti e Pescara SudFrancavilla, verso Bari. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Luciano Stante da Fossacesia al Festival di Sanremo: è lui la star dei social degli artisti e l'amico Gabbani gli porta un dono VIDEO . 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati A14 DIr, chiude per una notte il tratto tra Lugo e l'allacciamento con la Bologna-TarantoSulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di... Lavori al ponte sul fiume Marecchia, chiude il tratto di autostrada A14 tra Rimini sud e nordSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte "sul fiume Marecchia", dalle 21 di lunedì (19... Altri aggiornamenti su Chiude per una notte il tratto... Temi più discussi: Autostrada A4, nella notte tra l’11 e il 12 marzo chiude il casello di Bergamo; Chiude per la notte intera l’allaccio della A24 alla Bretella Fiano-San Cesareo; Ulteriori prove di carico a Chieti: chiuso per una notte il viadotto di viale Gran Sasso; A1, chiudono due caselli: ecco quando. Autostrada A1: stazione di Chiusi Chianciano Terme chiusa una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 marzo 2026, sarà chiusa la stazione di ... firenzepost.it Chiusa una notte stazione A1 Chiusi Chianciano TermeLa chiusura della stazione autostradale dell'A1 Chiusi Chianciano Terme nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio ... sienafree.it Bertagnolli imprendibile, l’Italia chiude le Paralimpiadi con 16 medaglie x.com Questa trasferta siciliana si chiude a Catania, dove ancora una volta tantissime persone sono venute ad ascoltare e condividere le ragioni del Sì. C’è voglia di cambiare davvero la giustizia e di rimettere al centro merito e responsabilità. Mancano pochissimi gi - facebook.com facebook