Scommesse fuorilegge | denunciato il titolare di un centro abusivo

Il titolare di un centro di scommesse situato a Porto Empedocle è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per aver gestito attività di raccolta scommesse senza autorizzazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al riconoscimento di un esercizio abusivo, che operava senza le necessarie licenze previste dalla legge. L’indagine è ancora in corso e riguarda le modalità di svolgimento di questa attività illegale.

Durante i controlli dell'Agenzia delle Dogane non è stata esibita la necessaria licenza del questore per l'attività di raccolta giocate. Per il giovane rappresentante legale è scattato il deferimento alla Procura Esercizio abusivo di attività di raccolta scommesse. È per quest'ipotesi di reato che il legale rappresentante di un centro di scommesse di Porto Empedocle è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento. I controlli, a opera dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che operano assieme alle forze dell'ordine, sono sistematici anche nell'Agrigentino. Nei giorni scorsi, più verifiche sono state fatte negli esercizi di Porto Empedocle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Locale ’abusivo’, titolare denunciatoErano oltre duecento le persone in cento metri quadrati, "in spazi angusti e pericolosi". Scoperto un centro di scommesse abusivo: scatta la chiusuraIl questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha adottato un provvedimento di cessazione immediata dell'attività di un esercizio di raccolta di... Si parla di: Scommesse fuorilegge: denunciato il titolare di un centro abusivo; Video poker e slot machine fuorilegge in un circolo privato, scattano sanzioni per 180mila euro.