Lavoratore in nero minorenne e videosorveglianza non autorizzata chiuso centro estetico cinese a Mirandola

Un centro estetico cinese di Mirandola è stato chiuso dai carabinieri. Durante l’ispezione, sono emerse diverse irregolarità: un lavoratore minorenne in nero e un sistema di videosorveglianza installato senza autorizzazione. Gli uomini dell’Arma hanno deciso di intervenire subito, mettendo fine all’attività commerciale fino a nuove verifiche.

Blitz dei carabinieri nell'attività, che hanno riscontrato diverse irregolarità. Deferita la titolare 30enne Una lunga lista di violazioni, compreso un lavoratore minorenne in nero e un impianto di videosorveglianza non autorizzato per controllare a distanza i lavoratori. Tante le irregolarità riscontrate, che hanno portato al deferimento in stato di libertà, presso la Procura, della titolare dell'attività, una 30enne di origine cinese. I carabinieri hanno inoltre accertato la presenza di un impianto di videosorveglianza idoneo al controllo a distanza dei lavoratori, installato senza la prescritta autorizzazione, in violazione dell'art.

