I carabinieri di Bari Centro hanno sequestrato circa 60 chili di alimenti in un ristorante nel centro della città durante controlli effettuati nella sera del 21 aprile. Nel corso dell’operazione, è stato riscontrato anche un lavoratore non in regola con le norme sul lavoro. L’intervento è stato condotto con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, nel quadro di attività mirate a verificare il rispetto delle normative nelle attività commerciali.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel contesto di mirati servizi di controllo delle attività commerciali del capoluogo, nella serata dello scorso 21 aprile i militari della Compagnia Carabinieri di Bari Centro, coadiuvati da personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) e Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.), hanno compiuto un accesso ispettivo all’interno di un ristorante in centro (quartiere Umbertino), riscontrando varie irregolarità. In particolare i Carabinieri, grazie all’ausilio dei Reparti specializzati, hanno contestato violazioni amministrative per mancanza di tracciabilità degli alimenti, sequestrandone circa 60 kg, e per la presenza di un lavoratore non in regola, disponendo contestualmente la sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bari: sequestro di circa 60 chili di alimenti in un ristorante del centro Accuse: anche un lavoratore non in regola

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