Trotta Bus | Stato di agitazione del personale | ‘Ora chiarezza dalle istituzioni’
Il personale che lavora nel deposito Trotta Bus di Benevento ha dichiarato uno stato di agitazione. La decisione arriva dopo che si sono verificati problemi sul posto di lavoro, spingendo i dipendenti a chiedere chiarimenti alle autorità competenti. La questione riguarda le condizioni di lavoro e le modalità di gestione, e i lavoratori intendono aspettare risposte ufficiali prima di prendere ulteriori iniziative.
Tempo di lettura: < 1 minuto Stato di agitazione del personale in servizio presso il deposito Totta di Benevento. Una decisione, rimarcano i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl, necessaria a fronte delle gravi criticità connesse al passaggio dei lavoratori verso l’azienda aggiudicataria della gara, Air Campania, che, nella fase attuale, dovrebbe avvenire in via emergenziale e senza le necessarie garanzie organizzative e operative. Questa mattina la ferma intenzione dei dipendenti e a volontà di fermare i mezzi ritenuti non sicuri per la stessa utenza. Ora lo stato di agitazione dello stesso personale dipendente. La situazione sta determinando forti disagi e serie difficoltà nel garantire la regolare erogazione del servizio.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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