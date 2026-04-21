Il personale che lavora nel deposito Trotta Bus di Benevento ha dichiarato uno stato di agitazione. La decisione arriva dopo che si sono verificati problemi sul posto di lavoro, spingendo i dipendenti a chiedere chiarimenti alle autorità competenti. La questione riguarda le condizioni di lavoro e le modalità di gestione, e i lavoratori intendono aspettare risposte ufficiali prima di prendere ulteriori iniziative.

Tempo di lettura: < 1 minuto Stato di agitazione del personale in servizio presso il deposito Totta di Benevento. Una decisione, rimarcano i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl, necessaria a fronte delle gravi criticità connesse al passaggio dei lavoratori verso l’azienda aggiudicataria della gara, Air Campania, che, nella fase attuale, dovrebbe avvenire in via emergenziale e senza le necessarie garanzie organizzative e operative. Questa mattina la ferma intenzione dei dipendenti e a volontà di fermare i mezzi ritenuti non sicuri per la stessa utenza. Ora lo stato di agitazione dello stesso personale dipendente. La situazione sta determinando forti disagi e serie difficoltà nel garantire la regolare erogazione del servizio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trotta Bus: Stato di agitazione del personale: ‘Ora chiarezza dalle istituzioni’

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Buongiorno e buon venerdì da Benevento con l’Irisbus Citelis di Trotta Bus Mobility, insolita presenza in servizio di linea 14 dove normalmente viene utilizzato un EuroPolis . . . Benevento, Campania . Gabri656 . Trotta Bus Mobility . . #benevento #i facebook