I lavoratori dello stabilimento Sacchetti e Calzoni di Minerbio sono in stato d’agitazione a causa di richieste di straordinari. La Flai-Cgil ha deciso di intervenire e si è schierata al loro fianco in questa situazione di tensione. La protesta è arrivata dopo che sono state avanzate richieste di lavoro oltre l’orario normale, creando preoccupazione tra i dipendenti.

Caos alla Sacchetti e Calzoni di Minerbio: Flai-Cgil scendono in campo al fianco dei lavoratori dello stabilimento. Come si evince dalla nota dell’organizzazione sindacale: "Su mandato dei lavoratori abbiamo indetto lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive. I lavoratori si sono riuniti in assemblea il 6 marzo per discutere le condizioni di lavoro e le richieste da presentare all’azienda, di seguito elencate: evitare comportamenti scortesi da parte della direzione aziendale, soprattutto nel linguaggio sgarbato; rispetto delle temperature nei luoghi di lavoro, che risultano freddi d’inverno e caldi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ora basta con gli straordinari". Lavoratori in stato d’agitazione

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