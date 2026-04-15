Luca Guidi riceverà presto una laurea magistrale alla memoria dall’università di Firenze. La cerimonia si svolgerà tra pochi giorni e sarà un momento di riconoscimento postumo per il suo percorso di studi. Guidi, conosciuto come

Il "volo" di Luca Guidi non è ancora terminato. Ai suoi familiari e agli amici più cari piace immaginarlo mentre tra pochi giorni con il suo adorato parapendio virerà in direzione dell’ università di Firenze, dove gli verrà conferita la laurea magistrale alla memoria. È stato lo stesso ateneo a contattare Marilena e Angelo, genitori del 40enne scomparso lo scorso maggio a causa di una serie di patologie, per comunicare la notizia che aspettavano da tempo. Dopo la laurea triennale in scienze politiche a Bologna, Luca aveva passato tutti gli esami a Firenze per conseguire la laurea magistrale in comunicazione strategica, ma aveva dovuto rimandare la tesi in quanto era stato assunto come amministrativo al Sant’Anna di Pisa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luca Guidi ’dottore’ bis. L’università gli conferirà la laurea alla memoria

Alla Rufina un torneo dedicato alla memoria di Eleonora Guidi, vittima di femminicidioRUFINA – Un torneo di calcio organizzato da Audax Rufina, dedicato alla memoria di Eleonora Guidi, vittima di femminicidio.

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