Laura Pausini sgrida i fan VIP in prima fila in Perù | Pagano molto ma non conoscono le canzoni

Durante un concerto a Lima, in Perù, la cantante ha interrotto lo spettacolo per rivolgersi ai fan in prima fila, criticando il loro comportamento. Ha detto che pagano molto per i biglietti, ma non conoscono le canzoni. L'artista ha anche invitato il pubblico a partecipare di più, evidenziando la mancanza di coinvolgimento tra i presenti. La scena si è conclusa con un richiamo diretto ai fan per la loro attenzione.