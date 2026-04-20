Laura Pausini sgrida i fan VIP in prima fila in Perù | Pagano molto ma non conoscono le canzoni
Durante un concerto a Lima, in Perù, la cantante ha interrotto lo spettacolo per rivolgersi ai fan in prima fila, criticando il loro comportamento. Ha detto che pagano molto per i biglietti, ma non conoscono le canzoni. L'artista ha anche invitato il pubblico a partecipare di più, evidenziando la mancanza di coinvolgimento tra i presenti. La scena si è conclusa con un richiamo diretto ai fan per la loro attenzione.
Laura Pausini interrompe concerto a Lima, in Perù, e rimprovera la prima fila poco coinvolta: "Pagano molto ma non conoscono le canzoni".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
La rivelazione di Laura Pausini: "Tre ragazzi in coma si sono risvegliati con le mie canzoni"Quando mancano pochi giorni prima della partenza del tour mondiale 'Io canto world tour', al via il 27 marzo a Pamplona, Laura Pausini si è...
Laura Pausini contro un fan al concerto di Madrid, "ubriaco ma non sono da ascoltare mentre si beve": il videoLaura Pausini ha concluso, lunedì 6 aprile a Madrid, le tappe spagnole del suo Yo Canto World Tour 2026/2027.
Una raccolta di contenuti
Laura Pausini sgrida i fan VIP in prima fila in Perù: Pagano molto ma non conoscono le canzoniLaura Pausini interrompe concerto a Lima, in Perù, e rimprovera la prima fila poco coinvolta: Pagano molto ma non conoscono le canzoni ... fanpage.it
Laura Pausini ferma il concerto a Madrid per un fan molestoLaura Pausini ferma il concerto a Madrid per un fan allegro. I dettagli dell'evento virale e l'importanza del rispetto ai live. lagazzettadellospettacolo.it