Ha colpito nel segno l’esibizione di Laura Pirrigheddu, insegnante di canto e autrice di canzoni con studio a Lodi e della sua allieva Kate Marie Gimondi di Massalengo al talent “ The Voice Generation ” andato in onda il mese scorso su Raiuno. La coppia ha superato le “audizioni al buio” presentando il brano “ All about that bass ” della statunitense Meghan Trainor, è entrata a far parte della squadra di Loredana Bertè (prima giudice ad esserci girata pochi secondi dopo l’inizio della performance seguita poi da Clementino e Rocco Hunt), ma poi non è riuscita a qualificarsi per la finale del 27 marzo. La loro esibizione ha però totalizzato in pochi giorni oltre 4 milioni di visualizzazioni on line e persino Meghan Trainor ha messo il proprio “like” su Instagram.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Laura e Kate a The Voice Generation: "È stata un’emozione fortissima. Ma ora non ci vogliamo fermare"

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