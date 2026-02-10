Celebra le nozze di suo figlio il racconto di don Carlo a Fanpage | È stata un'emozione fortissima

Don Carlo Dei Lazzaretti, 72 anni, ex commercialista di Lecce, ha raccontato a Fanpage la sua esperienza di celebrare le nozze di suo figlio in Messico. È stata un’emozione fortissima, dice, un momento che non dimenticherà mai. Dopo aver lasciato la professione in Italia, si è trasferito all’estero e ora vive come sacerdote. La cerimonia, tra le emozioni e le lacrime di gioia, resta un ricordo speciale per lui e la sua famiglia.

A Fanpage.it parla don Carlo Dei Lazzaretti, 72 anni, ex commercialista di Lecce e oggi sacerdote in Messico dopo essere rimasto vedovo. Nelle scorse settimane ha celebrato le nozze del figlio Roberto con Sara: "Non è una cosa che accade tutti i giorni, un'emozione intensa".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Don Carlo Dei Lazzaretti, 72 anni di Lecce, ha preso parte alle nozze di suo figlio in Messico.

