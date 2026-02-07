Durante la riunione della Conferenza delle Regioni e Province Autonome a Roma, non si è trovato un accordo sul nuovo provvedimento del Governo che riguarda la riclassificazione dei Comuni montani. La discussione si è scontrata su alcune questioni chiave, lasciando ancora aperti i dettagli per una possibile mediazione futura.

Durante la seduta della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, giovedì mattina a Roma, è mancata l’intesa sul provvedimento del Governo relativo alla riclassificazione dei Comuni montani. Ecco quelli rimasti tali (in ordine alfabetico) nella provincia di Forlì-Cesena: Bagno, Civitella, Galeata, Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Sarsina, Tredozio, Verghereto. Commenta il sindaco di Dovadola e presidente dell’Unione della Romagna Forlivese, Francesco Tassinari: "Erano comuni montani anche Meldola, Predappio e Dovadola, che quindi con la nuova riclassificazione perdono questa qualifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comuni montani: gioie e dolori

Approfondimenti su Comuni Montani

Ultime notizie su Comuni Montani

