Napoli Beukema come l' intera difesa | gioie dolori e polemiche

Il Napoli ha avuto problemi alla difesa a causa delle assenze di Di Lorenzo e Rrahmani, che hanno indebolito il reparto nelle settimane precedenti la partita con l’Atalanta. La squadra ha dovuto adattarsi alle assenze di due pilastri, con conseguente impatto sulla solidità difensiva. Beukema ha assunto un ruolo rilevante, alternando momenti di buona forma a difficoltà evidenti. La situazione ha portato a discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La sfida si avvicina e le incognite restano.

© Sport.quotidiano.net - Napoli, Beukema come l'intera difesa: gioie, dolori e polemiche

Napoli, 23 febbraio 2026 - Nei giorni antecedenti la sfida contro l' Atalanta il Napoli ha fatto la conta dei danni in una difesa privata nelle ultime settimane prima di capitan Giovanni Di Lorenzo e poi di Amir Rrahmani: praticamente la metà, o forse anche qualcosa di più, del reparto che un anno fa fu il migliore dei primi cinque campionati europei. Nel frattempo dal mercato estivo sono arrivati anche degli innesti, come Sam Beukema, che finora in azzurro ha alternato buone prove ad altre decisamente meno convincenti. Eppure, proprio l'olandese, in teoria una seconda linea, sblocca il delicato match della New Balance Arena, confermandosi così l'uomo delle trasferte non banali dopo aver già segnato all'esordio in casa della Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Comuni montani: gioie e doloriDurante la riunione della Conferenza delle Regioni e Province Autonome a Roma, non si è trovato un accordo sul nuovo provvedimento del Governo che riguarda la riclassificazione dei Comuni montani. Napoli, dal Cagliari al Genoa fino al Como: in stagione gioie e dolori dal dischettoIl Napoli ha vissuto una stagione fatta di alti e bassi sui rigori. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Atalanta-Napoli 2-1, Beukema: Lo 0-2 era regolare e poteva cambiare la partita; Beukema, ma davvero non poteva giocare?; Pasalic e Samardzic ribaltano il Napoli, Beukema non basta a Conte: l'Atalanta non si ferma; Napoli, Beukema dopo l’Atalanta: Gol regolare e tanti rimpianti, ma dobbiamo crescere. Live Napoli-Atalanta: nella ripresa l’Atalanta la ribalta e vince (1-1, 18? Beukema; 61? Pasalic; 81? Samardzic)Serie A – Atalanta-Napoli: fischio d’inizio ore 15 90? +4? finisce qui. Non basta una buona prestazione del Napoli, si fa rimontare dalla Dea nella ripresa. Il Napoli era andato in vantaggio, poi rigo ... 100x100napoli.it Live Napoli-Atalanta: nella ripresa l’Atalanta la ribalta (1-1, 18? Beukema; 61? Pasalic; 81? Samardzic)Serie A – Atalanta-Napoli: fischio d’inizio ore 15 81? Cross di Bernasconi, colpo di testa preciso di Samardzic che salta più in alto di tutti, 2-1 per l’Atalanta 70? Doppio cambio per il Napoli: fu ... 100x100napoli.it Pasalic e Samardzic ribaltano il gol di Beukema, Napoli furioso - facebook.com facebook Pasalic e Samardzic ribaltano il gol di Beukema, #Napoli furioso x.com