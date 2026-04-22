L’attesa tra momenti di tregua e escalation militari continua a caratterizzare la situazione tra Iran e Stati Uniti, con il tavolo di negoziazione che rimane vuoto. La tensione si riflette anche nella vita quotidiana delle persone, soprattutto dei più giovani, come racconta un’insegnante di Teheran, che sottolinea come l’incertezza influisca profondamente sulle famiglie e sui bambini. La mancanza di dialogo aperto alimenta l’instabilità nella regione, senza segnali di ripresa immediata.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. «È terribile vivere nell’incertezza. Il costo maggiore lo pagano i bambini», dice Rozaneh, insegnante elementare a Teheran. «Le frequenti chiusure delle scuole dovute all’inquinamento atmosferico e agli squilibri energetici, aggravate dal rivivere la guerra e dalla sua ombra che ancora incombe sul Paese e sulla sua popolazione, hanno creato una situazione drammatica per il sistema scolastico», scrive Niloufar Hamedi nel quotidiano Sharq. Quella che doveva essere una finestra diplomatica per raggiungere un accordo per finire la guerra si è trasformata in un brutale stallo tattico.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’attesa tra tregua e guerra. Il tavolo Iran-Usa è vuoto

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