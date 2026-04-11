Le tensioni tra Usa e Iran si sono riaccese con incontri a Islamabad tra rappresentanti di entrambe le parti, nel tentativo di raggiungere una tregua. Le discussioni si svolgono in un clima di incertezza, con minacce che accompagnano i colloqui. Nel frattempo, l’ex presidente statunitense ha pubblicato un messaggio enigmatico su un social network, definendolo il “più potente reset del mondo”.

Donald Trump ieri ha lasciato sul social Truth un messaggio misterioso: «Il più potente reset del mondo». Il presidente degli Stati Uniti non ha fornito altre spiegazioni, ma la pubblicazione di quel post mentre il suo vice JD Vance prendeva l’aereo diretto in Pakistan ha fatto capire da subito che quella frase si riferiva ai colloqui di Islamabad. Le speranze del mondo attorno al summit pakistano sono molte. In una capitale deserta e blindata, la comunità internazionale si augura che Teheran e Washington trovino un accordo che cristallizzi la tregua in una pace duratura. Il Pakistan ha lavorato insieme agli altri mediatori (su tutti Egitto e Turchia) per evitare qualsiasi ostacolo dell’ultim’ora. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Usa-Iran, colloqui a Islamabad per la tregua: allo stesso tavolo tra incognite e minacce. Trump: «È l?unica chance»

Iran, Islamabad si prepara ai colloqui tra Usa e IranCresce l’attesa a Islamabad in vista dei colloqui tra Stati Uniti e Iran volti a garantire un cessate il fuoco duraturo dopo settimane di guerra.

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Iran e Usa, come saranno i colloqui di Islamabad? L'hotel Serena (a 5 stelle), le stanze separate e il Pakistan che trasmette i messaggiAlloggeranno nello stesso hotel ma non si vedranno mai. Gli Stati Uniti e l'Iran domani si siederanno solo virtualmente al tavolo dei colloqui, perché le due delegazioni ... ilmessaggero.it

Usa-Iran, tensione alla vigilia dei colloqui: Trump avverte, “senza accordo si torna alla guerra” - facebook.com facebook

Tregua #Usa- #Iran ma le petroliere restano bloccate nello Stretto di #Hormuz . La maggiore potenza militare mondiale non riesce ad aprirlo, ecco perché - #IranWar x.com