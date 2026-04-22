Silvia Salis, eletta sindaco di Genova, ha dichiarato che uno dei suoi obiettivi principali è creare una città in cui ogni persona possa essere riconosciuta. La sua scelta di priorità si inserisce in un quadro più ampio di impegno per l'inclusione e il rispetto dei diritti civili. La sua azione si rivolge a promuovere un ambiente più aperto e tollerante, senza fare riferimenti specifici a gruppi o tematiche particolari.

Una delle priorità di Silvia Salis quando è stata eletta sindaco di Genova era fare della sua città un luogo dove "ogni persona potesse essere riconosciuta". E così la sindaca ha pubblicato l'avviso per l'incarico mirato alle "politiche inclusive e contro ogni forma di discriminazione" per fare di Genova una meta accogliente e sicura per il mondo Lgbtqia+. Per la delicata gestione dell'incarico triennale con 156mila euro di compenso era necessaria una professionalità qualificata, e la scelta è caduta su un'avvocata pratica in questioni Lgtbqia+, una figura che si poteva supporre particolarmente inclusiva e sensibile. Magari lo è, ma non con tutti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'assurdità dei cattolici omofobi

Notizie correlate

Bufera sul post della consulente Lgbtqia+ Ilaria Gibelli: "Partiti cattolici razzisti e omofobi"Polemica politica a Genova per una storia pubblicata su Instagram da Ilaria Gibelli, consulente del Comune per le tematiche Lgbtqia+, che ha definito...

Genova, bufera sul post social della consulente Lgbtqia+ Ilaria Gibelli, "Partiti cattolici razzisti e omofobi"Polemica politica a Genova per una storia pubblicata su Instagram da Ilaria Gibelli, consulente del Comune per le tematiche Lgbtqia+, che ha definito...