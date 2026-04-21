Bufera sul post della consulente Lgbtqia+ Ilaria Gibelli | Partiti cattolici razzisti e omofobi

Una polemica si è scatenata a Genova dopo che una consulente del Comune incaricata di occuparsi di tematiche Lgbtqia+ ha pubblicato un post su Instagram in cui ha definito i partiti cattolici di area centrodestra come razzisti, omofobi, transfobici, islamofobi e maschilisti. La frase ha suscitato reazioni di dissenso e critiche da parte di esponenti politici e cittadini, portando a un dibattito pubblico sulla questione. La consulente non ha ancora commentato pubblicamente le dichiarazioni.

Polemica politica a Genova per una storia pubblicata su Instagram da Ilaria Gibelli, consulente del Comune per le tematiche Lgbtqia+, che ha definito i partiti cattolici, quindi di area del centrodestra “omofobi, transfobici, razzisti, islamofobi e maschilisti”. Le parole, diffuse sui social.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate “I partiti cattolici sono i più omofobi, islamofobi, razzisti”. Bufera sulla consulente Lgtbqia+ scelta da Silvia SalisA Genova è scoppiato un nuovo caso politico e stavolta al centro della polemica c’è Ilaria Gibelli, avvocato e consulente del Comune per le questioni... Diritti Lgbtqia+ : è Ilaria Gibelli l'esperta nominata dal ComuneÈ l'avvocata Ilaria Gibelli l'esperta nominata dal Comune per la tutela dei diritti delle persone Lgbtqia+. Panoramica sull’argomento Bufera su Ilaria Gibelli, Cavo: Parole gravissime sui cattolici, Salis la pensa come lei?Si apre una nuova bufera politica e questa volta al centro della polemica è un post, poi rimosso, pubblicato da Ilaria Gibelli, consulente del Comune di Genova per la tutela dei diritti delle persone ... primocanale.it Genova, bufera sulla consulente LGBTQ+ del Comune, che scrive: Partiti più cattolici i più omofobi, transfobici, razzisti, islamofobi e maschilistiVoci dal centrodestra: Inaccettabile, la sindaca Salis revochi l'incarico a Ilaria Gibelli da 156 mila euro pagato da tutti i contribuenti genovesi ... telenord.it