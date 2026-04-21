Genova bufera sul post social della consulente Lgbtqia+ Ilaria Gibelli Partiti cattolici razzisti e omofobi

A Genova si è scatenata una discussione dopo che una consulente del Comune incaricata di promuovere le tematiche Lgbtqia+ ha pubblicato su Instagram un post in cui ha accusato i partiti cattolici di essere omofobi, transfobici, razzisti, islamofobi e maschilisti. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti tra esponenti politici e cittadini, alimentando un dibattito pubblico sulla rappresentanza e le posizioni delle forze politiche coinvolte. La vicenda ha acceso un confronto acceso sui social e nelle sedi istituzionali.

Polemica politica a Genova per una storia pubblicata su Instagram da Ilaria Gibelli, consulente del Comune per le tematiche Lgbtqia+, che ha definito i partiti cattolici, quindi di area del centrodestra “omofobi, transfobici, razzisti, islamofobi e maschilisti”. Le parole, diffuse sui social.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Bufera sul post della consulente Lgbtqia+ Ilaria Gibelli: "Partiti cattolici razzisti e omofobi"Polemica politica a Genova per una storia pubblicata su Instagram da Ilaria Gibelli, consulente del Comune per le tematiche Lgbtqia+, che ha definito... “I partiti cattolici sono i più omofobi, islamofobi, razzisti”. Bufera sulla consulente Lgtbqia+ scelta da Silvia SalisA Genova è scoppiato un nuovo caso politico e stavolta al centro della polemica c’è Ilaria Gibelli, avvocato e consulente del Comune per le questioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Bufera su Ilaria Gibelli, Cavo: Parole gravissime sui cattolici, Salis la pensa come lei?Si apre una nuova bufera politica e questa volta al centro della polemica è un post, poi rimosso, pubblicato da Ilaria Gibelli, consulente del Comune di Genova per la tutela dei diritti delle persone ... primocanale.it Genova, bufera sulla consulente LGBTQ+ del Comune, che scrive: Partiti più cattolici i più omofobi, transfobici, razzisti, islamofobi e maschilistiVoci dal centrodestra: Inaccettabile, la sindaca Salis revochi l'incarico a Ilaria Gibelli da 156 mila euro pagato da tutti i contribuenti genovesi ... telenord.it