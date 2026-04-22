L' assessore regionale Morniroli a Grottaminarda per il progetto Visioni Creative

L'Assessore Regionale alle Politiche Sociali e alla Scuola, Andrea Morniroli, sarà nuovamente a Grottaminarda martedì 28 aprile alle ore 11:00, nell'Aula Magna di via Perazzo dell'Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino. L'occasione è data dalla presentazione del progetto FSL (Formazione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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