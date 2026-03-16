Giugliano visita dell’assessore regionale Morniroli al VII circolo didattico

L’assessore regionale Morniroli ha visitato il VII circolo didattico di Giugliano, incontrando la dirigente scolastica e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Durante la visita, si sono discussi i bisogni della scuola e il ruolo che questa riveste nel tessuto sociale del territorio. La visita ha avuto come obiettivo principale un confronto diretto con le figure coinvolte nella gestione della scuola.

Visita istituzionale al Settimo Circolo Didattico di Giugliano per l’assessore regionale alle Politiche sociali Andrea Morniroli. L’incontro è stato l’occasione per confrontarsi con la dirigente scolastica e l’amministrazione comunale sulle esigenze del territorio e sul ruolo della scuola come presidio sociale. Durante la visita, l’assessore comunale ha sottolineato la necessità di maggiori risorse per la manutenzione degli edifici scolastici e per il servizio di mensa e trasporto degli studenti. Un appello rivolto alla Regione affinché vengano rafforzati gli investimenti a sostegno delle scuole e delle famiglie. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, visita dell’assessore regionale Morniroli al VII circolo didattico Articoli correlati Leggi anche: Giunta regionale, Zinzi (Lega) attacca: “Chiarezza sui conflitti d’interesse dell’assessore Morniroli” “Senso civico e rispetto del territorio: una scelta di legalità”, l’evento a Giugliano al I Circolo DidatticoIeri, giovedì 12 marzo 2026, presso la Sala teatro del 1° Circolo Didattico di Piazza Gramsci a Giugliano in Campania, la scuola più vetusta della... Giugliano, Visita dell'assessore regionale Morniroli al VII circolo didattico