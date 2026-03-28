Fiera Milano Bonomi verso la riconferma come presidente

Il Comitato esecutivo di Fondazione Fiera Milano si è riunito per discutere le proposte di corporate governance e ha indicato la possibilità di confermare la nomina del presidente in carica. La riunione, svoltasi oggi, ha coinvolto i membri del comitato per esaminare le candidature e le proposte di rinnovo degli incarichi dirigenziali. Non sono ancora state comunicate decisioni definitive in merito.

Il Comitato esecutivo di Fondazione Fiera Milano si è riunito per definire le proposte di corporate governance di Fiera Milano Spa che verranno portate in approvazione all’Assemblea ordinaria della società, convocata per il prossimo 22 aprile con l’indicazione della riconferma di Carlo Bonomi come presidente. Il Comitato della Fondazione che è azionista di maggioranza con il 63,82% del capitale ordinario di Fiera Milano Spa, ha ringraziato il presidente, l’attuale amministratore delegato e i consiglieri per il lavoro svolto durante il loro mandato e ha deliberato all'unanimità la presentazione della nuova lista di amministratori. La proposta... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fiera Milano, Bonomi verso la riconferma come presidente Articoli correlati Leggi anche: Depositata lista nuovo Cda Fiera Milano, confermati Bonomi presidente e Conci ad Leggi anche: Roma, le ultime verso il Genoa: Pisilli verso la riconferma, ballottaggio Zaragoza-Venturino Approfondimenti e contenuti su Fiera Milano Argomenti discussi: Depositata lista nuovo Cda Fiera Milano, confermati Bonomi presidente e Conci ad. Presentata lista per il cda di Fiera Milano, Bonomi presidenteIndicazioni di fondazione Fiera, assemblea il 22 aprile ... msn.com Depositata lista nuovo Cda Fiera Milano, confermati Bonomi presidente e Conci adMilano , 28 mar. - (Adnkronos) - Il comitato esecutivo di Fondazione Fiera Milano si è riunito per definire le proposte di corporate governance ... notizie.tiscali.it