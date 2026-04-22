Comunicato Stampa | Scomparso il Generale Stefanizzi

È stata resa nota la scomparsa del generale Maurizio Stefanizzi. La notizia è stata diffusa ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La sua assenza ha suscitato reazioni tra le forze militari e le autorità competenti, che stanno gestendo la situazione. Al momento, non sono stati resi noti eventuali approfondimenti o dichiarazioni aggiuntive sulla vicenda. La notizia ha raggiunto anche il pubblico attraverso comunicati ufficiali.

“Stefanizzi è stato un servitore dello Stato esemplare, un gentiluomo dell'Arma dei Carabinieri innamorato del proprio mestiere, che ha interpretato con rigore, competenza e profondo senso del dovere. Alla guida del Comando interregionale dal 2023, ha avuto la responsabilità di territori importanti come Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna, distinguendosi per equilibrio, autorevolezza e una costante attenzione alle persone, in particolare ai più deboli e fragili – prosegue il Presidente –. Figlio e nipote di carabinieri, portava con sé una solida cultura del servizio, maturata attraverso un percorso formativo di alto livello e numerosi incarichi operativi e di comando”.🔗 Leggi su Iltempo.it

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