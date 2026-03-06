Lutto nell’Arma morto il Forestale Ariolli

Nella regione della Maremma si registra il decesso di Marco Ariolli, ex comandante della stazione dei Carabinieri forestali. La sua scomparsa ha suscitato emozioni tra le persone della zona, che conoscevano il suo ruolo e il lavoro svolto nel settore. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.

Cordoglio in Maremma per la scomparsa di Marco Ariolli, ex comandante della stazione Carabinieri forestali. Ariolli è morto per una grave malattia. Aveva 53 anni. Per sei anni è stato uno dei riferimenti dell'Arma forestale nel capoluogo, seguendo controlli ambientali, attività di prevenzione e numerose operazioni legate alla tutela del territorio. Tre anni fa il trasferimento nel Lazio, ad Allumiere, dove aveva assunto il comando della stazione forestale. Colleghi e conoscenti lo descrivono come un uomo mite e sempre disponibile, capace di affrontare ogni situazione con serietà e rispetto. Durante gli anni trascorsi in Maremma aveva...

