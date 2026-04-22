L’appropriatezza terapeutica dipende dal genere convegno con Ascani

Giovedì 23 aprile, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, si terrà un convegno presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli-Bianchelli. L’evento, che inizierà alle ore 10, avrà come tema principale l’appropriatezza terapeutica e il suo rapporto con il genere. La discussione vedrà la partecipazione di esperti e professionisti del settore sanitario.

ROMA - Giovedì 23 aprile a partire dalle ore 10, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli-Bianchelli si svolgerà il convegno “L’appropriatezza terapeutica dipende dal genere”. Si prevede nell'occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “L’appropriatezza terapeutica dipende dal genere”, convegno con Ascani Notizie correlate Leggi anche: “Educazione e protezione digitale”, convegno con Ascani “Il progetto di nuovo codice delle costruzioni”, convegno con AscaniROMA - Mercoledì 18 marzo, a partire dalle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "Il progetto di nuovo codice... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L’appropriatezza terapeutica dipende dal genere - Giovedì alle 10 diretta webtv - Saluto di Ascani; CAMERA DEI DEPUTATI: IL GENERE INFLUENZA L'APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA, CONVEGNO CON LA VICEPRESIDENTE ASCANI; Il valore sociale delle città - Periferie vitali: la nuova frontiera del vivere urbano - Giovedì alle 11 diretta webtv; Patrimonio immobiliare Enti pubblici, audizione dal Verme – Giovedì alle 8.30 diretta webtv. L’appropriatezza terapeutica dipende dal genere, convegno con AscaniROMA – Giovedì 23 aprile a partire dalle ore 10, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli-Bianchelli si svolgerà il convegno ... lopinionista.it Conferenza stampa di presentazione della XI Settimana delle Culture Digitali "Antonio Ruberti" - Conferenza stampa di Anna Ascani ift.tt/fynpqLB #evento #takethedate x.com La Locandiera D'Ascani. . Sperimentazioni pure se so un po' rallenty. - facebook.com facebook