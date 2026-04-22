L’anomalia di Forza Italia comandata dai Berlusconi

Il partito politico è ancora fortemente legato a una famiglia che ne esercita il controllo diretto, come se fosse un’estensione personale. Questa influenza si manifesta nel modo in cui vengono prese le decisioni e nella gestione delle strutture interne. Nonostante le vicende legali e le sfide politiche, la famiglia mantiene un ruolo centrale nel partito, che sembra funzionare come un ramo diretto dell’azienda familiare.

Il 10 aprile Antonio Tajani, segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, è stato convocato da Marina e Pier Silvio Berlusconi nella sede milanese di Mediaset, in via Paleocapa. Sono i due figli maggiori di Silvio Berlusconi, e si occupano in modo prevalente delle aziende del gruppo di famiglia. All’incontro erano presenti anche Gianni Letta, storico consigliere di Silvio Berlusconi, e Danilo Pellegrino, l’amministratore delegato di Fininvest, la società finanziaria che gestisce i principali affari della famiglia. Il colloquio è durato oltre tre ore ed era incentrato sulle necessità di rinnovamento di Forza Italia. Tajani non ha gradito la cosa.🔗 Leggi su Ilpost.it

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