Antonio Tajani ha trascorso quattro ore presso la sede di Mediaset a Cologno Monzese, incontrando Marina e Pier Silvio Berlusconi. La riunione si è concentrata sulla discussione di una visione condivisa per il futuro di Forza Italia, senza dettagli aggiuntivi sui contenuti trattati. La conversazione si è svolta in un clima di confronto diretto e riservato.

Quattro ore di faccia a faccia nella sede di Mediaset a Cologno Monzese. Da un lato, Antonio Tajani, dall’altro Marina e Pier Silvio Berlusconi. Nel mezzo, il gran visir Gianni Letta e l’amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino. Sul piatto, c’era il futuro di Forza Italia e, per quanto i toni cordiali alla fine dell’incontro scorrano a fiumi, è evidente che c’era molto da discutere visto che il vertice è andato avanti per oltre 4 ore. L’ addio del capogruppo Maurizio Gasparri era stato descritto come una mossa orchestrata per dare un primo segnale di svolta all’indomani della sconfitta al referendum. Un k.o. pesantissimo per Forza Italia, che aveva fatto della riforma della giustizia la sua bandiera della legislatura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia, Tajani a rapporto per 4 ore dai Berlusconi: “Visione unitaria sul futuro”

Da Marina e Piersilvio Berlusconi fiducia a Tajani: "Visione condivisa per il rilancio di Forza Italia"È durato quattro ore e mezzo il faccia a faccia tra Marina e Pier Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia.

Berlusconi e Tajani: vertice decisivo per il futuro di Forza ItaliaMarina Berlusconi e Pier Silvio si recano oggi, venerdì 10 aprile 2026, nella residenza di corso Venezia per un incontro decisivo con Antonio Tajani...

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Forza Italia tra nodo riassetto e congressi, Nevi frena su nomine e tempi. E sull’incontro Tajani-Marina…Le parole del portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, ad Affaritaliani sui movimenti in corso all'interno del partito ... affaritaliani.it

Nota stampa di Forza Italia: L’incontro tra il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Piersilvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità. Dopo un’ampia panoramica sulla situazione politica, economica ed internazionale e la x.com

La politica moscia di Tajani e il nodo irrisolto di Forza Italia. Breve storia degli azzurri che ora devono cambiare pelle Leggi qui - https://www.ilriformista.it/politica-moscia-tajani-nodo-irrisolto-forza-italia-breve-storia-azzurri-cambiare-pelle-507831/ - facebook.com facebook