Landriano SUV nel fosso | schianto e pericolo ambientale sulla via

Lunedì 20 aprile 2026, una Volkswagen T-Roc ha perso il controllo sulla via Stanislao Intini a Landriano, finendo in un campo e rimanendo bloccata in un fosso destinato all’irrigazione. L’incidente ha provocato la fuoriuscita del veicolo e ha sollevato preoccupazioni ambientali legate al possibile sversamento di carburante o liquidi nel corso d’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità locali.

Lunedì 20 aprile 2026, una Volkswagen T-Roc ha perso il controllo su via Stanislao Intini a Landriano, finendo fuori strada in un campo e rimanendo bloccata all’interno di un fosso destinato all’irrigazione. Nonostante la violenza dell’impatto che ha portato il veicolo fuori dal manto stradale, la conducente non ha riportato alcuna ferita. Intervento dei Carabinieri e gestione del rischio ambientale. Le pattuglie della stazione di Belgioioso sono state inviate sul luogo del sinistro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto nel territorio pavese. Una volta raggiunta la zona interessata dalla collisione, i militari hanno dovuto coordinare le operazioni con il personale specializzato nella sicurezza ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Landriano, SUV nel fosso: schianto e pericolo ambientale sulla via Notizie correlate Schianto a Landriano tra auto e camion: morta donnaLandriano (Pavia), 8 febbraio 2026 – Drammatico incidente nella notte di oggi, domenica 8 febbraio, a Landriano, in provincia di Pavia, non lontano... Schianto con cappottamento nel fosso a bordo strada: estratto dai Vigili del fuocoIl conducente di un’utilitaria ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, finendo per ribaltarsi su un lato all’interno del fosso che...