Schianto a Landriano tra auto e camion | morta donna

Questa notte a Landriano un’auto si è scontrata con un camion. Una donna che si trovava a bordo dell’auto è morta sul colpo. L’incidente è avvenuto vicino a Milano e ha provocato molta paura tra i residenti. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica e le cause dell’impatto.

Landriano (Pavia), 8 febbraio 2026 – Drammatico incidente nella notte di oggi, domenica 8 febbraio, a Landriano, in provincia di Pavia, non lontano dal confine con Milano. L'allarme è scattato poco prima delle 5 lungo la strada provinciale 412 della Valtidone. Stando alle prime informazioni si sarebbero scontrati un camion e una automobile. Ad avere la peggio una 58enne che si trovava a bordo della vettura, non si sa se alla guida del mezzo o come passeggera. Non risulterebbero altre persone ferite. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), accorsi con un'ambulanza e una automedica.

