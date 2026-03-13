Schianto con cappottamento nel fosso a bordo strada | estratto dai Vigili del fuoco

Venerdì mattina, a Forlimpopoli, un incidente stradale si è verificato in via Nuove Fondine poco prima delle 10. Un veicolo si è cappottato ed è finito in un fosso lungo la strada. I Vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i passeggeri dall’auto coinvolta. Nessuna altra informazione sui conducenti o sulle cause dell’incidente è stata resa nota.

Il conducente di un’utilitaria ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, finendo per ribaltarsi su un lato all’interno del fosso che costeggia la carreggiata Incidente con cappottamento venerdì mattina a Forlimpopoli. Lo schianto si è verificato poco prima delle 10 in via Nuove Fondine. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il conducente di un’utilitaria ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, finendo per ribaltarsi su un lato all’interno del fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, in collaborazione con i sanitari del 118, hanno provveduto a estrarre il ferito, rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente a Milano, schianto tra auto e bus Atm: grave un uomo estratto dai vigili del fuoco Leggi anche: Auto fuori strada in via Brogeda a Como: un uomo estratto dai vigili del fuoco Contenuti utili per approfondire Schianto con cappottamento nel fosso a... Discussioni sull' argomento Meldola, incidente: si ribalta con l’auto nella notte, soccorso dai Vigili del Fuoco; Monza, auto si ribalta in viale Romagna: conducente resta intrappolato nell’abitacolo; Incidente, si schianta contro un'auto parcheggiata e poi si ribalta; Auto si ribalta in via Padre Lega a Gallarate dopo l’urto con una vettura in sosta: ferito un uomo. Schianto tra uno scuolabus e un'auto nel Pesarese, bambini assistiti dal 118Scontro frontale tra uno scuolabus e un'auto a Mercatale di Sassocovaro Auditore, in provincia di Pesaro-Urbino: la conducente dell'auto è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco, mentre ... ansa.it Tragico schianto sulla 131: chi è la vittima Sul posto il 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco - facebook.com facebook È in corso un intervento dei vigili del fuoco ad un palazzo in viale Coni Zugna. I tram 2, 3, 9 e 10 cambiano servizio. Trovate aggiornamenti in tempo reale sulla nostra app. x.com