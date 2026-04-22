Landini l’Alba più triste Ultime 3 partite decisive

Nelle ultime tre partite, il team di Landini ha affrontato sfide decisive con risultati alterni. La partita contro Lerici si è conclusa con una sconfitta per 78-86, mentre in altre gare i punteggi sono stati differenti. Tra i giocatori che hanno contribuito agli incontri, spiccano i nomi di alcuni atleti con punti che variano tra 4 e 16. Le sfide sono state caratterizzate da un andamento intenso e combattuto.

Landini Lerici 78 Campus Piemonte 86 GINO LANDINI LERICI: Giachetti 13, Menicocci 11, Albanesi 5, Maccari 4, Bicicchi, Russo, Tipodi 16, Maccari 4, Sacchelli 13, Putti 16; n.e. Ridolfi. All.Corsolini. CAMPUS PIEMONTE ALBA: Gandolfo 4, Eirale 3, Uko 5, Negro 9, Nastasi, Toppino 9, Ahamed, Colli 11, Buldo 4, Zampolli 41. All. Jacomuzzi. Parziali: 23-26; 43-46; 58-63 LERICI – Si interrompe a quota 6 la serie di vittorie consecutive della Landini Lerici, sconfitta in casa dal Campus Alba nel campionato di C maschile. Ci sarà quindi ancora da soffrire, nelle ultime 3 giornate, per la squadra allenata da Marco Corsolini, che tuttavia ha qualche speranza di evitare i playout.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Landini, l’Alba più triste. Ultime 3 partite decisive Notizie correlate Romagnano in bilico: 3 partite decisive per evitare il playoutIl Romagnano Calcio si trova a vivere un momento di estrema tensione sportiva, con la permanenza nella Prima Categoria Toscana appesa a un filo dopo... Senza carattere e orgoglio non si vincono le partite decisiveUna sfida di campionato ha acceso i riflettori su una rimonta determinante, guidata dall’energia collettiva della squadra di casa e dalla gestione... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Landini, l’Alba più triste. Ultime 3 partite decisive; Basket - Landini cerca la 7.a e Golfo e Femminile al momento-verità. Così chiudete la chimica italiana. Lettera-denuncia di Landini a UrsoIl segretario generale della Cgil accusa il ministro delle Imprese di decisioni ambigue. E parla di rischi industriali e strategici ... repubblica.it Landini: Il governo complice indiretto di genocidio. La Cgil in piazza il 25 ottobre sulla manovraROMA – «Il governo italiano si rende indirettamente complice di un governo che sta commettendo un genocidio», accusa Maurizio Landini. «Non ha riconosciuto lo Stato di Palestina, non ha chiesto di ... repubblica.it Monoriti Angelo Snc is with Landini Tractors Italia and LIPA srl. - facebook.com facebook Crisi energetica, Maurizio Landini: "Situazione drammatica". #inonda x.com