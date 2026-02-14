senza carattere e orgoglio non si vincono le partite decisive

Una sfida di campionato ha acceso i riflettori su una rimonta determinante, guidata dall’energia collettiva della squadra di casa e dalla gestione accurata dei momenti decisivi. L’incontro ha evidenziato dinamiche di alto livello, caratterizzate da intensità difensiva, scelta offensiva mirata e un morale che ha permesso di ribaltare l’andamento nel finale. Nel corso della contesa, i padroni di casa hanno reagito con una serie di giocate decisive che hanno ribaltato l’inerzia dell’incontro. La ripresa ha mostrato come la squadra sia stata in grado di trasformare la pressione in concretezza, chiudendo la contesa con una fase finale dominata dalla determinazione collettiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

I Ragazzi di Panormus si sono aggiudicati una vittoria importante nel campionato di serie B di basket in carrozzina, battendo i Crazy Ghosts Salernitano a Battipaglia dopo un overtime.

