Lanciata giù dal balcone dalla madre con i fratellini come sta la bimba di 6 anni sopravvissuta | parla il medico che l’ha curata

Una bambina di sei anni, rimasta l’unica a sopravvivere dopo essere stata lanciata dal balcone di casa, si trova ancora in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto a Catanzaro, coinvolgendo anche la madre e due fratellini. Un medico che ha seguito le sue cure ha fornito aggiornamenti sulla condizione di salute della piccola, senza però rivelare dettagli specifici sulle sue condizioni attuali.

È ancora in prognosi riservata la bambina di 6 anni unica sopravvissuta a Catanzaro dopo l a caduta dal balcone al terzo piano di casa sua assieme alla madre e ai due fratellini. Le sue condizioni si sono stabilizzate, come ha comunicato il primario del reparto di terapia intensiva del presidio Pugliese dell’Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, Stefania Faragò, leggendo il bollettino medico. Nelle prossime ore la bambina sarà trasferita all’ospedale Gaslini di Genova, centro ultraspecialistico di terzo livello individuato nell’ambito della rete di emergenza pediatrica nazionale. Il racconto del medico sul ricovero: come sta la bambina.🔗 Leggi su Open.online

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