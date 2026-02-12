Chiara Jaconis la statuetta lanciata giù dal balcone da un 13enne che non è imputabile Il gesto ripreso dalle telecamere del B&B difronte

Questa mattina a Padova si è svolto il processo per la morte di Chiara Jaconis, la giovane uccisa quando una statuetta le è caduta dall’alto da un balcone. Le telecamere del B&B davanti al quale è successo mostrano chiaramente il ragazzino di 13 anni che ha lanciato l’oggetto. Il giudice ha confermato che il ragazzo non è imputabile, ma resta da capire se ci saranno altre responsabilità. La comunità si chiede come sia potuto succedere e cosa si farà per evitare tragedie simili in futuro.

PADOVA - Non ci sono dubbi: a lanciare la statuetta che ha ucciso Chiara Jaconis è stato un ragazzino problematico, all'epoca tredicenne, non imputabile proprio per la sua età inferiore ai 14 anni. A mettere il primo punto fermo nella lunga vicenda giudiziaria legata alla morte della trentenne padovana è il Tribunale dei minori di Napoli. La sentenza è stata depositata martedì e ricalca quanto ricostruito dai magistrati campani negli ultimi mesi. Per la famiglia Jaconis, che da un anno e mezzo invoca giustizia, è un passo importante. Il giudice infatti non dichiara l'estraneità del ragazzino, anzi: lo individua come responsabile della tragedia ma lo ritiene non imputabile.

