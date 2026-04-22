Lanciata già dal balcone dalla madre con i fratellini come sta la bimba di 6 anni sopravvissuta | parla il medico che l’ha curata

La bambina di 6 anni, rimasta l’unica a sopravvivere dopo essere caduta dal balcone al terzo piano di casa sua a Catanzaro, si trova ancora in prognosi riservata. La madre, che l’aveva lanciata dal balcone insieme ai due fratellini, non è sopravvissuta. Un medico che ha seguito il caso ha fornito aggiornamenti sulle condizioni della piccola, senza però entrare nei dettagli clinici.

È ancora in prognosi riservata la bambina di 6 anni unica sopravvissuta a Catanzaro dopo l a caduta dal balcone al terzo piano di casa sua assieme alla madre e ai due fratellini. Le sue condizioni si sono stabilizzate, come ha comunicato il primario del reparto di terapia intensiva del presidio Pugliese dell’Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, Stefania Faragò, leggendo il bollettino medico. Nelle prossime ore la bambina sarà trasferita all’ospedale Gaslini di Genova, centro ultraspecialistico di terzo livello individuato nell’ambito della rete di emergenza pediatrica nazionale. Il racconto del medico sul ricovero: come sta la bambina.🔗 Leggi su Open.online

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