Dopo la caduta avvenuta a Aosta e la frattura del femore, Marco Giallini è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il medico che ha eseguito l’operazione ha confermato che il quadro clinico è stabile e che il recupero inizierà con un percorso di riabilitazione. L’attore si trova attualmente in fase post-operatoria e segue le indicazioni mediche per riprendersi.

Marco Giallini, che ha subito una frattura scomposta del collo del femore, è stato operato con successo. L’intervento è andato bene e l’attore, che dopo la caduta aveva dovuto sospendere le riprese della fiction Rocco Schiavone, “potrà iniziare presto a camminare con la fisioterapia”. A raccontarlo è stato il medico che lo ha operato. Come sta Marco Giallini dopo la caduta Marco Giallini sta meglio dopo essersi fratturato una gamba in un incidente avvenuto ad Aosta. L’attore, che in seguito alla caduta era stato costretto a interrompere le riprese della fiction Rai, Rocco Schiavone, “potrà iniziare presto a camminare con la fisioterapia“. L’attore Marco Giallini Dopo essere stato operato, insomma, c’è ottimismo sul pieno recupero dell’attore romano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Come sta Marco Giallini dopo la caduta con frattura del femore a Aosta, parla il medico che l'ha operato

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