Lancia 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

A partire dal 22 aprile 2026, la gamma di modelli Lancia si amplia notevolmente. Attualmente disponibile solo la nuova Ypsilon, che resta l’unico modello in listino. Nei prossimi 24 mesi sono previsti il lancio di due ulteriori vetture: una gamma fastback prevista per la primavera 2026, e una nuova Delta, hatchback che arriverà nel 2028 e riporterà il nome di un modello degli anni Ottanta.

Aggiornato 22 aprile 2026: la Lancia sta per triplicare la gamma. Oggi un solo modello a listino — la nuova Ypsilon — nel giro di 24 mesi ne arrivano altri due: la Gamma fastback (primavera 2026, STLA Medium) e la nuova Delta 2028, hatchback che riporta il nome iconico degli anni 80. Tutto in chiave elettrica con versioni HF sportive. Leggi anche: Fiat 2026 gamma · Alfa Romeo 2026 · Nuova Lancia Gamma anticipazioni Lancia è uno dei brand storici del gruppo Stellantis, in piena fase di rinascimento dopo oltre un decennio passato con la sola Ypsilon a listino. Il piano industriale 2024-2028 prevede tre modelli — Ypsilon, Gamma, Delta — tutti costruiti in Italia, tutti con versioni elettriche e ibride, e con un ritorno deciso del marchio sportivo HF (il marchio delle storiche Fulvia HF e Delta HF Integrale).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Lancia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere NUOVA LANCIA THEMA 2026 – Il RITORNO del LUSSO ITALIANO! Design, Interni e Prezzo da Sogno! Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il futuro di Lancia, un passo alla volta; Lancia Gamma 2026, caratteristiche e novità del Suv italiano; Debutta la Nuova Ypsilon Turbo 100; La Lancia Ypsilon più economica di tutte è fatta così. Lancia Ypsilon Turbo 100 2026: motore a benzina da 101 CV, cambio manuale e prezzo accessibileLa nuova versione entry level della compatta Lancia amplia la gamma tra ibrido ed elettrico, con motore 1.2 turbo benzina e prezzo da 22.200 euro ... infomotori.com Lancia Ypsilon Turbo 100, nel 2026 ancora cambio manuale e prezzo entro 16mila euroLancia ha presentato oggi a Milano la nuova Ypsilon Turbo 100, completando la propria strategia multi-energia che ora abbraccia tre anime per questo modello: ibrida, […] ... missionline.it Mamma si lancia dal terrazzo con i tre figli, il marito ha tentato di rianimarli in strada: la ricostruzione della tragedia - facebook.com facebook Catanzaro, donna si lancia dal terzo piano con i tre figli: morta sul colpo con due bimbi, la terza è grave x.com