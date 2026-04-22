L’analista | Trump tratterà Il nemico non si arrende E la guerra costa troppo

L’analista sostiene che il presidente degli Stati Uniti cercherà un accordo, sottolineando che il nemico non si arrende e che la guerra comporta costi elevati. A Roma, il 22 aprile 2026, si è parlato di come il regime iraniano sia diventato più resistente e radicalizzato, con la guerra che ha aumentato la sua capacità di resistere alle pressioni e di imporre costi agli avversari.

Roma, 22 aprile 2026 – Il regime iraniano è oggi più resiliente e radicalizzato: la guerra ne ha rafforzato la capacità di resistere alle pressioni e di imporre costi agli avversari. Riccardo Alcaro, responsabile della ricerca dell’Istituto Affari Internazionali, spiega perché la fine della guerra sia necessaria e perché, per raggiungere un accordo, al presidente Donald Trump servirà molto pragmatismo e probabilmente dovrà fare concessioni. Riccardo Alcaro, lei in questo momento si trova negli Stati Uniti: che aria si respira rispetto alla guerra con l’Iran? "L’impressione è di grande incertezza. Il dossier è completamente nelle mani del presidente e del suo ristretto gruppo di collaboratori, con un livello di accentramento decisionale piuttosto inusuale per gli Stati Uniti del dopoguerra.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Guerra in Iran, Trump ha perso il senso della realtà

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