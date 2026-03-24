Guerra in Iran | chi è Ghalibaf l’interlocutore intransigente che tratterà con Usa e Israele Trump vuole la fine del conflitto entro il 9 aprile

Da ilfattoquotidiano.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre tre settimane di attacchi senza che Stati Uniti o Israele abbiano ancora prevalso contro il regime degli ayatollah. Che è certamente indebolito, ma ancora piedi. E che ha bloccato lo Stretto di Hormuz, innescando una crisi energetica mondiale. Sul fronte diplomatico, però, pare che tra Washington e Teheran siano state avviate prove di negoziati e che addirittura in settimana si terrà a Islamabad, in Pakistan, l’incontro tra il vicepresidente Usa JD Vance, la figura più alta dell’amministrazione Usa contraria al conflitto, e Mohammad Bagher Ghalibaf, capo del Parlamento di Teheran, figura chiave sempre più di spicco in un sistema di potere frammentato e sotto pressione estrema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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