Chivu | Per me Bastoni è un caso chiuso ha chiesto scusa La qualificazione Champions è ancora aperta

Chivu: “Per me Bastoni è un caso chiuso, ha chiesto scusa. Dimarco ha un piede decisamente migliore del mio” Chivu a Dazn dopo Lecce-Inter 0-2. Avevate previsto il gol di Mkhitaryan in panchina. “Non guardo quello che succede dietro di me. Forse loro lo avevano previsto. Ci speravamo, dovevamo sfruttare le palle inattive, non siamo riusciti a batterle meglio nel primo tempo, per fortuna abbiamo un giocatore straordinario come Dimarco che ha un piede molto bello. Decisamente migliore del mio, del sinistro di Kolarov non posso parlare sennò si offende”. Dal derby 13 vittorie e un pareggio, siete a più dieci, mentre in Champions quattro sconfitte e una vittoria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Juventus, Kalulu “Bastoni ha chiesto scusa, guardiamo avanti”Pierre Kalulu ha spiegato che Bastoni si è scusato dopo l’incidente nel derby d’Italia.

Marotta ritorna sul caso Bastoni: «C’è stata una gogna mediatica esagerata rispetto a quello che è successo. Nel 2021 la Juve con una simulazione ha ottenuto la qualificazione in Champions»Marotta ha commentato il caso Bastoni, affermando che la copertura mediatica è stata troppo dura e che ci sono casi simili in passato.

