Nella serata di Champions League sono state definite le prime due semifinaliste, con incontri che hanno visto protagonisti squadre di alto livello. La partita del Barcellona si è conclusa con la sconfitta, nonostante l'apporto di Lamine Yamal, mentre le sfide tra Atletico Madrid e PSG si sono concluse con la qualificazione di entrambe le squadre. Le gare sono state caratterizzate da momenti di tensione e decisioni cruciali che hanno deciso il passaggio del turno.

La serata di Champions League ha emesso i propri verdetti e delineato le prime due semifinaliste, al termine di sfide intense e ricche di snodi decisivi, in cui gestione del vantaggio e capacità di colpire nei momenti chiave hanno fatto la differenza. Allo stadio Metropolitano, l’Atlético Madrid ha staccato il pass per il turno successivo pur uscendo sconfitto 1-2 contro il Barcellona. Forte del 2-0 ottenuto all’andata, la squadra di Diego Simeone ha resistito al veemente avvio blaugrana: dopo appena quattro minuti Lamine Yamal ha sbloccato il match, seguito al 21’ dal raddoppio firmato da Ferran Torres, che ha momentaneamente ristabilito la parità nel computo totale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, Atletico Madrid e PSG in semifinale di Champions League: non basta Lamine Yamal al Barcellona

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