Calcio Atletico Madrid e PSG in semifinale di Champions League | non basta Lamine Yamal al Barcellona
Nella serata di Champions League sono state definite le prime due semifinaliste, con incontri che hanno visto protagonisti squadre di alto livello. La partita del Barcellona si è conclusa con la sconfitta, nonostante l'apporto di Lamine Yamal, mentre le sfide tra Atletico Madrid e PSG si sono concluse con la qualificazione di entrambe le squadre. Le gare sono state caratterizzate da momenti di tensione e decisioni cruciali che hanno deciso il passaggio del turno.
La serata di Champions League ha emesso i propri verdetti e delineato le prime due semifinaliste, al termine di sfide intense e ricche di snodi decisivi, in cui gestione del vantaggio e capacità di colpire nei momenti chiave hanno fatto la differenza. Allo stadio Metropolitano, l’Atlético Madrid ha staccato il pass per il turno successivo pur uscendo sconfitto 1-2 contro il Barcellona. Forte del 2-0 ottenuto all’andata, la squadra di Diego Simeone ha resistito al veemente avvio blaugrana: dopo appena quattro minuti Lamine Yamal ha sbloccato il match, seguito al 21’ dal raddoppio firmato da Ferran Torres, che ha momentaneamente ristabilito la parità nel computo totale.🔗 Leggi su Oasport.it
Barcellona-Atletico Madrid 0-2: gol e highlights | Champions League
Champions League, risultati e marcatori: PSG e Atletico Madrid in semifinalePSG e Atletico Madrid conquistano le semifinali di Champions League eliminando rispettivamente Liverpool e Barcellona al termine di una serata ricca...
Leggi anche: Champions League, oggi Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-Psg – Diretta