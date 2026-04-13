Lamine Yamal celebra l'idolo Neymar | Gli sarò sempre grato per lui pagherei il biglietto
Lamine Yamal ha parlato del suo idolo, Neymar, alla vigilia della partita di Champions League contro l'Atletico Madrid. Il giovane calciatore ha espresso gratitudine nei confronti del brasiliano, affermando che per lui pagherebbe il biglietto per vederlo giocare. La sfida di ritorno dei quarti di finale si svolgerà tra le due squadre, con Yamal che ha condiviso il suo apprezzamento per Neymar.
Lamine Yamal, alla vigilia di Atletico Madrid-Barcellona, gara di ritorno dei quarti di Champions League, parla del suo idolo assoluto il brasiliano Neymar, calciatore per il quale pagherebbe il prezzo del biglietto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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