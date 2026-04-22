Un ragazzo di 16 anni è stato colpito da un’accusa di tentato omicidio, oltre a quella di lesioni gravi. L’adolescente si trova attualmente in custodia cautelare, dopo aver ferito un suo amico con un colpo che ha lesionato il polmone. L’episodio si è verificato in una zona della provincia e sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Pavia, 22 aprile 2026 – È accusato anche di tentato omicidio. Il 16enne già in custodia cautelare al Beccaria, in attesa della convalida fissata per la mattinata di domani, giovedì 23 aprile, per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento) morto all'alba di domenica in ospedale per le ferite riportate nell'aggressione alle 3.30 di notte nel parcheggio dell'area Cattaneo, dovrà rispondere anche di questa seconda accusa. Il fendente e la lesione al polmone. Gli è stata contestata all'esito degli accertamenti sulle condizioni dell'altro ragazzo, amico e collega della vittima, che è ancora ricoverato al Policlinico San Matteo, non in pericolo di vita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’amico di Gabriele Vaccaro grave per un fendente che gli ha lesionato il polmone: ora il 16enne è accusato anche di tentato omicidio

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