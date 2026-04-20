Gli amici di Gabriele Vaccaro non si sono resi conto della gravità delle sue condizioni e lo hanno portato a casa dopo una lite. La vicenda si concentra su un episodio che ha portato a un omicidio a Pavia, evidenziando come i momenti successivi alla rissa abbiano influito sull’esito della situazione. La dinamica e le azioni compiute in quei minuti sono al centro delle indagini in corso.

La sequenza decisiva, quella che separa una rissa da una tragedia, non è solo nei colpi inferti ma anche nei minuti successivi. Ed è proprio lì, nella percezione ritardata del pericolo, che si inserisce il punto più fragile della notte in cui ha perso la vita Gabriele Vaccaro, il ragazzo di 25 anni che nella notte tra sabato e domenica è morto a causa di una ferita al collo. Gli amici della vittima – secondo quanto riporta il Corriere della Sera – non si sarebbero resi conto della gravità della ferita. I ragazzi avevano passato la serata insieme, come tante altre volte. Due amici stretti, poco più che ventenni, abituati alla routine della movida pavese: locali del centro storico, qualche drink, chiacchiere leggere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Pavia – Gli amici di Gabriele Vaccaro non si sono resi conto quanto era grave l’amico e lo hanno portato a casa

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