Un altro incendio condominio in fiamme | donna salvata dal rogo è gravissima
Un incendio si è scatenato questa notte in un condominio di Brescia, il terzo in pochi giorni. Le fiamme sono divampate dalla cucina di un appartamento al secondo piano di un palazzo di cinque piani in Via Antonio Schivardi. Una donna è stata salvata dal rogo, ma è in condizioni gravissime. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, ma le sue condizioni restano preoccupanti. La paura tra i residenti è grande, e le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.
Un altro grave incendio a Brescia, il terzo in pochi giorni. Stavolta in Via Antonio Schivardi, nella zona del Civile: le fiamme sarebbero divampata dalla cucina di un appartamento al secondo piano del condominio Daniela, palazzo di 5 piani nel quale vivono diverse famiglie. L'allarme è stato.
