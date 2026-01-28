Un altro incendio condominio in fiamme | donna salvata dal rogo è gravissima

Da bresciatoday.it 28 gen 2026

Un incendio si è scatenato questa notte in un condominio di Brescia, il terzo in pochi giorni. Le fiamme sono divampate dalla cucina di un appartamento al secondo piano di un palazzo di cinque piani in Via Antonio Schivardi. Una donna è stata salvata dal rogo, ma è in condizioni gravissime. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, ma le sue condizioni restano preoccupanti. La paura tra i residenti è grande, e le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

