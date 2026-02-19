Modena terrorizzata dal marito violento donna si getta dal balcone | salvata dalla figlia di 18 anni

A Modena, una donna ha tentato il suicidio gettandosi dal balcone dopo l’aggressione del marito violento, nonostante un divieto di avvicinamento. L’uomo, che si era introdotto in casa urlando e minacciando, ha fatto precipitare la donna nel disperato tentativo di sfuggire alla minaccia. La figlia di 18 anni, presente in casa, si è precipitata e ha attutito l'impatto, evitando conseguenze peggiori. La donna è ricoverata in ospedale, mentre l’uomo è stato arrestato.

L'uomo, su cui gravava un divieto di avvicinamento nell'ambito del Codice rosso, è piombato in casa terrorizzando la donna, che si è gettata dal balcone: l'impatto è stato attutito dalla figlia.