Sul Lago Maggiore si torna a parlare di un possibile collegamento tra il naufragio di alcuni agenti segreti e un fenomeno meteorologico insolito, mai verificatosi in quella zona prima d’ora. Si ipotizza che il downburst, un’intensa corrente discendente di aria, possa essere stato causato intenzionalmente da agenti iraniani. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo evento, senza escludere eventuali coinvolgimenti esterni.

Il downburst - fenomeno meteorologico del tutto insolito per un lago e mai successo prima -, potrebbe essere stato provocato artificialmente da agenti iraniani. È quanto dichiarato dal capo del Mossad David Barnea in merito al naufragio verificatosi sul lago Maggiore nell'ottobre del 2023 e durante il quale hanno perso la vita quattro persone. Tra questi vi erano anche tre 007, due italiani e uno israeliano. Secondo Barnea gli agenti iraniani avrebbero ucciso intenzionalmente gli agenti che stavano già lavorando all'attuale operazione Rising Lion.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lago Maggiore, c'è l'Iran dietro al naufragio costato la vita ad alcuni 007?

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