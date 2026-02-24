Villa Pace al via la manutenzione straordinaria del parco fioranese

Questa settimana è iniziato un intervento straordinario di manutenzione nel parco di Villa Pace, in centro a Fiorano Modenese, allo scopo di restituire ai cittadini un'area verde più sicura, sana e accessibile a tutti. La durata prevista dei lavori è di circa dieci giorni e il costo stimato dell'intervento ammonta a oltre 24.000 euro. Un investimento importante per ripristinare le condizioni di fruibilità, sicurezza e decoro del parco, attraverso una gestione mirata della vegetazione e del patrimonio arboreo. L'intervento prevede, in primo luogo, la rimozione delle siepi perimetrali e interne, la cui attuale densità ha favorito la creazione di zone non visibili, utilizzate impropriamente e divenute nel tempo ricettacolo di rifiuti.