Manutenzione straordinaria al campo del Parco del Ricordo

In questi giorni sono iniziati lavori di manutenzione straordinaria al campetto da calcio nel Parco del Ricordo a Poggio Renatico. L’intervento riguarda la riqualificazione dell’area, molto frequentata da bambini, ragazzi e famiglie. La struttura sarà oggetto di interventi mirati per migliorare le condizioni del campo e garantire maggiore sicurezza agli utenti. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane.

Sono iniziati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria al campetto da calcio situato all’interno del Parco del Ricordo a Poggio Renatico, uno spazio particolarmente frequentato da bambini, ragazzi e famiglie. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica, che consentirà una maggiore fruibilità durante tutto l’anno e migliori condizioni di sicurezza, oltre alla realizzazione di una nuova recinzione perimetrale, necessaria per garantire una maggiore protezione e un utilizzo più ordinato dell’area. Attualmente l’area è chiusa ed è garantito l’accesso dall’altro cancello di via Testi; i lavori dureranno per tutto il mese di marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manutenzione straordinaria al campo del Parco del Ricordo Villa Pace, al via la manutenzione straordinaria del parco fioraneseQuesta settimana è iniziato un intervento straordinario di manutenzione nel parco di Villa Pace, in centro a Fiorano Modenese, allo scopo di... Manutenzione straordinaria del tetto del Municipio, a breve il via ai lavori previsti dal piano delle opere pubblicheJESI – I lavori per la manutenzione straordinaria del tetto del Municipio partiranno in tempi ragionevolmente brevi. Tutto quello che riguarda Manutenzione straordinaria al campo del.... Discussioni sull' argomento Manutenzione straordinaria al campo del Parco del Ricordo; Seccia difende il Bilancio di Pescara: A sociale, giovani e ambiente oltre 20 milioni; Pescara, approvato il bilancio 2026: 20 milioni al sociale e fondi per giovani, verde e Contratto di Fiume. Manutenzione straordinaria al campo del Parco del RicordoSono iniziati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria al campetto da calcio situato all’interno del Parco del ... ilrestodelcarlino.it GIORNO DEL RICORDO, NELLA CITTÀ PARTNER DI MUSILE DI PIAVE INAUGURATO IL MONUMENTO DEDICATO AI MARTIRI DELLE FOIBE Cari Amici, ieri mattina nel nuovo, curatissimo Parco Martiri delle Foibe della città partner di Musile di Piave (Ven - facebook.com facebook